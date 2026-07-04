Canada, Eustaquio dopo l’eliminazione: “Mancati nei dettagli, ci vediamo ai prossimi Mondiali”

04/07/2026 | 23:00:15

Eustaquio ha parlato a DAZN dopo l’eliminazione del Canada dai Mondiali, sconfitto dal Marocco: “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo proposto, specialmente nel primo tempo abbiamo giocato veramente bene. Siamo stati intelligenti a gestire i vari momenti della partita. Siamo mancati in certi dettagli, soprattutto in transizione. Abbiamo bisogno di supporto per migliorare, vi do appuntamento ai prossimi Mondiali”.

foto x canada