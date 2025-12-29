Campos: “Vitinha e Joao Neves pagati troppo? Il prezzo era giusto, oggi sono giocatori di un’altra galassia”

29/12/2025 | 17:20:47

Lucas Campos ha parlato ai media portoghesi tornando su alcune delle operazioni del PSG: “Nella mia carriera da direttore sportivo, negli ultimi anni, ho sentito spesso questa frase. Al Porto dicono la stessa cosa: ‘Avete comprato Vitinha per 40 milioni di euro’. Ora che sono esplosi sulla scena e sono giocatori di un’altra galassia e hanno un valore molto più alto, è facile parlare. Penso che abbiamo pagato il giusto prezzo per João Neves in quel momento. Credo che Luis Enrique abbia giocato un ruolo molto importante nell’ascesa di João a un livello superiore, e so che con Luis Enrique e i suoi compagni di squadra – perché Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos pretendono molto da lui – João continuerà a progredire ancora. Oggi è facile dire che è stato venduto a un prezzo basso, ma all’epoca penso che fosse il prezzo giusto”.

foto x psg