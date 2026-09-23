Campos: “Vitinha è cresciuto grazie a Sergio Conceicao. Neves sta diventando un top mondiale”

23/09/2026 | 12:30:14

L’uomo mercato del PSG, Luis Campos, ha concesso un’intervista al podcast Portugal Football Summit: “Conosco Vitinha da molto tempo, da quando aveva 15 o 16 anni. Mi ha sempre impressionato. L’anno scorso era già tra i primi tre giocatori al mondo, e oggi è considerato uno dei migliori. C’è un Vitinha prima e un Vitinha dopo Sérgio Conceição che, a mio parere, è stato fondamentale nel momento in cui ha portato un’intensità diversa al gioco, una dimensione fisica diversa e forse una migliore comprensione delle diverse fasi di gioco. Neves? Sta diventando un giocatore capace, da solo, di essere uno dei due o tre giocatori più importanti di una squadra. Penso che João stia andando in quella direzione e stia diventando un top mondiale”.

Foto: Instagram PSG

