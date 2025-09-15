Campos (ds PSG): “Donnarumma? Luis Enrique voleva un nuovo portiere e un centrale”

15/09/2025

Luis Campos, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare del mercato appena concluso: “Non abbiamo rimpianti, abbiamo fatto quello che pensavamo di fare. La cessione di Donnarumma? Questo è uno dei segreti del mio successo. Voglio aiutare i miei allenatori affinché vediamo in campo il loro modo di concepire il calcio. Luis Enrique ha detto che voleva una squadra strutturata, voleva un difensore centrale con queste caratteristiche, un nuovo portiere. Il gioco del PSG è difficile da capire per gli avversari ora e per noi è più facile vincere le partite”.

Foto: twitter PSG