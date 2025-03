Campos contro Massa: “Contatto Konaté-Barcola è espulsione o rigore ovunque al mondo”

Il PSG ha dominato per 90′ contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions League, ma è stato beffato da un gol nel finale di Elliott entrato da appena 40 secondi al posto di Salah. Ma ai parigini non è andata giù la direzione di gara dell’arbitro italiano Davide Massa. All’intervallo, il consulente calcistico Luis Campos, ha aggredito verbalmente il direttore di gara nel tunnel degli spogliatoi per non avere sanzionato al 25′ un contatto tra Konaté e Barcola. “È rosso o rigore in qualsiasi parte del mondo, è rosso o rigore in qualsiasi parte del mondo!” le grida del dirigente.