Campos: “Al PSG abbiamo dei giovani che faranno la storia”

08/02/2026 | 16:10:14

L’uomo mercato del PSG Luis Campos, in una intervista concessa a TF1, ha parlato del futuro dei parigini e dei talenti presenti in rosa: “Quando avrò finito, potrò dire a mio nipote che sono stato l’unico al mondo ad aver lavorato con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e i futuri grandi che devono ancora emergere. Al PSG, abbiamo giovani giocatori che faranno la storia. Con Luis Enrique, i giocatori devono lottare ogni giorno per guadagnarsi il loro posto”.

foto x psg