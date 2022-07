Campobasso e Teramo: il TAR del Lazio accoglie l’istanza dei due club. Se ne discuterà il 2 agosto

Non è finita per quanto riguarda Campobasso e Teramo per l’iscrizione in Serie C. Il Tar del Lazio, infatti, ha deciso di discutere il ricorso dei due club. L’udienza è fissata per il 2 agosto.

Questa la nota: “Il Tar del Lazio, in accoglimento dell’istanza del Campobasso e del Teramo, ha concesso la sospensiva fissando la relativa seduta collegiale per il 2 agosto”.

La Lega Pro ha reso noto che il 2 agosto ci saranno i calendari dei tre gironi della prossima stagione. Appare complicato procedere, a questo punto, senza conoscere la sorte dei due club e delle eventuali ripescate, in caso di nuova bocciatura.

Foto: logo Lega Pro