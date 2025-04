Campioni senza confini: il percorso di Adepoju e Benítez nel mondo del calcio

Mutiu Adepoju e Miguel Ángel Benítez sono due figure emblematiche nel panorama calcistico internazionale, con carriere ricche di successi, sfide e momenti indimenticabili. Le loro storie, sebbene uniche, condividono temi comuni di determinazione, sacrificio e passione per il calcio.

Nato il 22 dicembre 1970 in Nigeria, Mutiu Adepoju ha mostrato sin da giovane un talento innato per il calcio. La sua infanzia, come racconta RG, è stata caratterizzata da un equilibrio tra studi accademici e una crescente passione per il calcio. Dopo aver guidato la squadra della Cocoa Research Institute Primary School verso il successo, ha impressionato al Prospect High School durante la prestigiosa Principals’ Cup. Tuttavia, è stato durante il National Sports Festival del 1985 che il suo talento ha attirato l’attenzione nazionale, portandolo a una convocazione nella squadra giovanile nazionale. Con il sostegno della sua famiglia, ha continuato a perseguire la sua carriera calcistica, culminando nella partecipazione al Campionato del Mondo U-20 del 1989 in Arabia Saudita. In questo torneo, la Nigeria ha raggiunto la finale, perdendo contro il Portogallo, ma le prestazioni di Adepoju hanno attirato l’attenzione del Real Madrid, che lo ha ingaggiato per la sua squadra B. La carriera di Adepoju in Spagna è stata notevole, tra Racing Santander e Real Sociedad, dove ha consolidato la sua reputazione come centrocampista affidabile e versatile. A livello internazionale ha rappresentato la Nigeria in tre Coppe del Mondo consecutive (1994, 1998 e 2002) e ha giocato un ruolo cruciale nella vittoria della Coppa d’Africa del 1994

Miguel Ángel Benítez, noto come “Peque”, è nato nel quartiere Santísima Trinidad di Asunción, Paraguay. Cresciuto dai nonni paterni dopo il divorzio dei genitori, Benítez ha sviluppato una passione precoce per il calcio, affinando le sue abilità nei campetti locali. La sua carriera professionistica, come rivela RG, ha preso slancio al Club Atlético Juventud Loma Pytã, dove le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del Club Libertad. Dopo aver impressionato con il Libertad, Benítez ha fatto il salto in Europa, firmando con l’Espanyol in Spagna. Durante il suo periodo all’Espanyol ha ottenuto la cittadinanza spagnola, ma ha scelto di rappresentare il Paraguay a livello internazionale. Ha debuttato con la nazionale paraguaiana il 24 aprile 1996 in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro la Colombia. Le sue prestazioni hanno aiutato il Paraguay a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 1998 in Francia

Sia Adepoju che Benítez hanno affrontato sfide significative nelle loro carriere, ma la loro resilienza e dedizione li hanno portati a raggiungere l’apice del successo calcistico. Adepoju ha superato la delusione iniziale per emergere come una figura chiave nel calcio nigeriano e spagnolo, mentre Benítez ha trasformato le sue umili origini in una carriera internazionale di successo, rappresentando il Paraguay sul palcoscenico mondiale.

Foto: instagram personale Adepoju