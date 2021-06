Campionato Primavera: l’Empoli è campione d’Italia. Battuta l’Atalanta 5-3

L’Empoli ha vinto la finale del campionato Primavera andato in scena allo stadio Ricci di Sassuolo. L’Empoli ha vinto per 5-3 in un match spettacolare. Al 27′ i toscani vanno in vantaggio quando lo specialista Asslani trasforma un calcio di punizione dal limite in una conclusione vincente. L’Atalanta trova il pareggio qualche minuto più tardi con Sidibe, abile a sfruttare il fraseggio stretto tra Cortinovis ed Italeng andando a pescare l’angolino alle spalle del portiere toscano. Grandi protagonisti Baldanzi dell’Empoli e Italeng dell’Atalanta. Ma è Ekong a fare la differenza con una doppietta. Il match termina anche in 10 contro 10. Alla fine trova anche il gol Cortinovis su rigore per il 5-3 definitivo dell’Empoli.

Atalanta-Empoli 3-5

reti: 27′ Asslani (E), 35′ Sidibe (A), 41′, 90′ + 1 Baldanzi (E), 45′ + 1, 54′ Ekong (E), 53′ Italeng (A), 90′ rig. Cortinovis (A).