Campionati esteri: manita Barcellona, 6 gol del Lipsia all’Eintracht. Liverpool ripreso al 90′

06/12/2025 | 20:41:17

Tre belle gare sono cominciate alle 18.30 e sono state tre partite ricchissime di gol. Partiamo dalla Spagna, clamoroso 5-3 del Barcellona in casa del Betis Siviglia. Yamal, tripletta di Ferran Torres e Bardghji ad affondare, in rimonta il Batis. Un successo importante che porta i catalani a 40 punti, a +4 sul Real impegnato domani.

Passiamo in Premier dove il Liverpool proprio non ingrana. Gara difficile, in casa del Leeds che in settimana aveva battuto il Chelsea. Finisce 3-3, con una doppietta di Ekitiké e il gol di Szoboszlai all’80’ a far sperare i Reds. Al 96′ Tanaka gela Slot e il Liverpool per il 3-3 finale e vetta sempre più lontana, come la zona Champions.

Infine passiamo in Germania dove il Lipsia risponde al 5-0 del Bayern Monaco. Finisce 6-o la sfida contro l’Eintracht. Tripletta per Diomande. Lipsia che vince, resta secondo a -8 dal Bayern.

Foto: sito Barcellona