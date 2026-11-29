Campedelli: “Ho cercato di togliermi la vita, mi hanno salvato. Il mio Chievo stangato dal sistema”

29/11/2026 | 09:41:38

L’ex presidente del Chievoverona Luca Campedelli ha concesso un’intervista al Corriere della sera: “Il mio Chievo è stato stangato dal sistema. Dopo ho provato a togliermi la vita. Oggi non ho più un conto corrente e do lezioni di scherma gratis. Ho sottovalutato la rateizzazione dell’Iva col Covid. Avevamo un debito col fisco contenuto rispetto ad altre società. Ma avrei dovuto capire che per noi, così piccoli, poteva essere un problema. Avevano già cercato di farci fuori prima, ai tempi di Eriberto-Luciano. Eravamo piccoli. Tutte le estati c’era un problema… A me interessava il calcio e solo il calcio, altri si ponevano problemi politici. Comunque la si pensi su quelle maledette plusvalenze non c’è il reato. Non esistono parametri su cui giudicare se un giocatore vale uno, dieci o cento. Tant’è che al processo, su questo, sono stato assolto. Ho cercato di togliermi la vita. C’ero quasi riuscito. Mi hanno salvato. Quando rompi quell’argine non ti fa più paura niente. Se non ce la fai, ti aggrappi a qualcosa. Giorno su giorno. Pian pianino”.

foto chievo twitter