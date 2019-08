Campana-Napoli: apprezzamento, ma per ora nessun affondo. Le priorità…

Leonardo Campana, attaccante classe 2000 del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, è stato accostato al Napoli direttamente da fonti dell’Ecuador, quasi con la certezza di una trattativa in dirittura per la cifra di 5 milioni. In realtà, non è così: il ragazzo ha qualità, sarà stato apprezzato dagli scout azzurri, ma per ora non è previsto alcun tipo di affondo e non è scontato che ci sia nei prossimi giorni. Campana piace, ma potrebbe anche finire così, vedremo. Ora il Napoli ha altre priorità: Lozano in pugno, verrà monitorato il mercato degli attaccanti (da Llorente alla difficile soluzione Icardi, passando per eventuali sviluppi legati a James), verranno perfezionate alcune uscite (Verdi promesso al Toro, Hysaj sondato da Roma e Juve, eventuali e varie), ma per Campana oggi ci fermiamo qui.

Foto: Twitter ufficiale Ecuador