Camerun, Onana ufficialmente sospeso per motivi disciplinari. Il comunicato

André Onana, portiere del Camerun e dell’Inter, non è sceso in campo nella gara contro la Serbia, incontro valido per la seconda giornata del gruppo H. È stato un pomeriggio turbolento per il portiere nerazzuro che, in merito alla decisione del ct Song di escluderlo per motivi disciplinari, aveva inizialmente deciso di lasciare il ritiro della nazionale e quindi il Mondiale. Dopo il pareggio per 3-3 del suo Camerun contro la Serbia, poi, Onana è apparso vicino alla possibile permanenza, forse un piccolo passo indietro che gli avrebbe permesso di restare con la sua nazionale. Nella primissima serata, poi, la conferma ufficiale: Onana è sospeso per “motivi disciplinari“. Nel comunicato, la Federazione camerunese ha, inoltre, ribadito la piena fiducia nel commissario tecnico.

Foto: Twitter Camerun