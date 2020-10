Cambiasso: “Hakimi assenza pesante per Conte. Col Borussia gara intensa”

Intervenuto a Sky Sport, “el Cucho” Cambiasso ha parlato dei temi dell‘Inter nell’imminenza della gara di Champions con il Borussia Mönchengladbach.

Queste le parole dell’argentino: “Mi aspetto che l’Inter possa interpretare bene l’importanza di questa gara. Bisogna partire con una vittoria interna per avere poi maggiori consapevolezze nel girone. Se quello dell’Inter è un girone della morte, questa è una partita che in casa devi vincere senza se e senza ma. Serve partire bene. Hakimi? E’ il grande cambiamento dell’Inter di quest’anno. Il calcio cambia con gli interpreti e Hakimi ha una facilità di corsa incredibile sugli 80 metri. Sarà una pesante assenza per Conte stasera e nelle prossime partite. Il modulo conta, ma se hai calciatori di grande qualità è più semplice muovere le pedine e cambiare schemi. E’ un giocatore che darà tanto all’Inter”.

Fonte Foto: Deportear