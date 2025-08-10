Cambiaso: “Voglio diventare più decisivo in attacco. Le griglie le lasciamo agli altri”

10/08/2025 | 21:26:07

Andrea Cambiaso ha parlato in zona mista dopo la vittoria della Juventus contro il Borussia Dortmund: “Abbiamo fatto una partita seria e siamo contenti di come abbiamo vissuto questa settimana tedesca. I miei gol? È vero che ne segno pochi, ma il secondo è stato molto bello, adesso spero di riuscire a diventare più decisivo nell’area avversaria, anche grazie a questo modulo che mi fa giocare un po’ più avanzato. Le griglie lasciano il tempo che trovano e francamente ci interessano poco, noi dobbiamo allenarci al massimo come stiamo facendo e poi parlerà il campo. Io rispetto all’anno scorso credo di essere cresciuto molto dal punto di vista mentale, voglio diventare un elemento importante per la squadra e per i miei compagni”.

FOTO: Instagram Cambiaso