Cambiaso via solo per una mega offerta. Il Milan insiste per Zinchenko

12/06/2025 | 15:10:34

La Juventus non ha intenzione di privarsi di Andrea Cambiaso. Meglio ancora: lo farebbe per una proposta irrinunciabile, faraonica, che ancora non è arrivata. Per questo motivo tutte le voci sul Milan, circolate negli ultimi giorni, non hanno avuto fin qui motivo di esistere. E proprio per la suddetta spiegazione il Milan sta insistendo per Zinchenko dell’Arsenal, come anticipato da Gianluigi Longari diversi giorni fa: lo ritiene il profilo ideale in modo da prepararsi nel migliore dei modi alla cessione di Theo Hernandez (ancora bloccata).

FOTO: Instagram Cambiaso