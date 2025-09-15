Cambiaso titolare in Juventus-Borussia Dortmund? Tudor: “Ci è mancato, alza la qualità”

15/09/2025 | 17:33:31

Igor Tudor in conferenza stampa ha fatto il punto anche su Cambiaso: “Sta bene, sta bene, si è allenato, non vede l’ora di iniziare. Ieri ha fatto un bell’allenamento. È un giocatore importante per noi, ci è mancato. Ci è mancato perché è un giocatore che alza la qualità e alza il livello. Lui e Conceicao uguale. Sono due giocatori che ci sono mancati anche contro l’Inter e che alzano abbastanza il nostro livello”.

FOTO: instagram cambiaso