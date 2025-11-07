Cambiaso: “Spalletti quando parla ti conquista. Mi ha riportato ai discorsi di Allegri”. Su Vlahovic…

07/11/2025 | 14:03:58

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato a La Stampa del nuovo allenatore bianconero, Luciano Spalletti.

Queste le sue parole: “Lo ritrovo dopo l’esperienza in Nazionale. In generale, credo si tratti di due mestieri diversi. Nello specifico, credo che l’esperienza in Nazionale abbia cambiato il mister. La prima cosa che mi ha detto quando ci siamo trovati qui alla Continassa è che era rimasto molto male per quello che era successo in azzurro. Alla Juve sta portando novità. Mi ha sempre impressionato la passione incredibile che ha per il calcio: guarda mille partite al giorno, è moderno nelle cose che dice, studia il calcio in ogni particolare”.

Ci sono delle frasi pronunciate da Spalletti che l’hanno colpita? “Tante: quando parla, ti conquista. Mi ha riportato ai discorsi di Allegri, sottolineando il peso dei risultati: alla Juve devi vincere o si creano casini». Vlahovic nel suo anno teoricamente più difficile sembra aver svoltato. Ci aiuta a capire che giocatore è? “Dusan è un grandissimo attaccante e quest’anno lo vedo più sereno e tranquillo. Inoltre è un grande trascinatore, ci può aiutare veramente tanto”.

Foto: Instagram Cambiaso