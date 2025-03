Cambiaso, sospiro di sollievo. Nulla di grave, raggiunge il ritiro azzurro

Andrea Cambiaso ha svolto accertamenti stamattina al JMedical: si temeva un nuovo infortunio, in realtà non è emerso nulla di particolarmente serio. Al punto che il difensore della Juventus ha raggiunto il ritiro della Nazionale alla Pinetina dove sarà ulteriormente valutato dai medici azzurri. Ma il fatto che sia stato dato il via libera è molto confortante rispetto ai timori della serata di ieri durante la partita dei bianconeri a Firenze.

Foto: Instagram Cambiaso