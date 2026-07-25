Cambiaso: “Se resto alla Juve? Direi di sì. Ogni giorno mi accostano a una squadra”

25/07/2026 | 23:26:28

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato dopo l’amichevole vinta dai bianconeri contro lo Standard Liegi.

Le sue parole: “Se resto alla Juve? Sì, sì direi di sì, penso di sì, tanto ne è pieno, ogni giorno ne esce uno che deve andare via, che lo prende il Barcellona, il Manchester City, il Real Madrid, quindi siamo abituati a questo, fa parte del gioco”.

Su Pirlo CT: “Adesso è stato annunciato, sicuramente è una persona di grandissimo rispetto, di grandissimo livello, come lo sono Maldini, Leonardo e tutto l’assetto che è stato creato. Quindi sicuramente di grandissimo livello e vediamo come si svilupperà la cosa”.

Foto: Instagram Cambiaso