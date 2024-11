Cambiaso: “Non ho un ruolo preciso. Sono duttile. Un calciatore moderno”

Andrea Cambiaso, calciatore della Juventus e della Nazionale, ha parlato al fianco di Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Belgio.

Queste le sue parole: “La cerimonia di commemorazione per le vittime dell’Heysel?

Un momento molto toccante. Non eravamo nati, ma la storia e la tragedia la conosciamo. Cercheremo di onorarla facendo il nostro mestiere e vincendo”.

La sua capacità di vedere il gioco prima che si sviluppi è una capacità innata? “Sto migliorando col tempo questa mia abilità. Mi viene naturale ma è in costante evoluzione, devo cercare di migliorare ogni aspetto del mio gioco”.

La sua duttilità è un’arma in più? “Il calcio va in quella direzione, tutti i calciatori in campo devono fare più cose e io questa qualità devo tenerla e conservarla”.

Il ruolo che preferisce fra esterno a destra, esterno a sinistra e centrocampista?

“Io cerco di rendermi utile per quel che serve alla squadra ed in funzione degli avversari, non ho un ruolo preferito. Ovvio che ho caratteristiche diverse in base alla posizione, a sinistra sto più sulla linea mentre a destra entro più dentro il campo. Ma cerco solo di rendermi utile”.

Foto: Instagram Cambiaso