Cambiaso: “Non ho ancora realizzato quello che ho fatto, essere qui è incredibile. Spalletti ha un’idea di calcio moderna”

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, in un’intervista ai canali ufficiali della FIGC, ha parlato dei primi giorni nella Nazionale maggiore. Ecco le sue parole sul come ha appreso della notizia della convocazione:

“Ero in ritiro prima della partita con il Cagliari e mi ha chiamato il team manager della Juventus. Io non me lo aspettavo e non ci speravo, ma è stata un’emozione fortissima che non sono riuscito a tenere dentro fino all’uscita ufficiale della lista. Ho dovuto chiamare i miei genitori e mio fratello. Mio padre è stato felicissimo ma mi ha subito detto ‘complimenti ma stai tranquillo che andrai a fare il portaborracce’. Il rapporto che ho con lui è bellissimo anche per questo. Mi sento ancora i compagni con cui ho vinto la D con l’Albissola. Non eravamo candidati per vincere il campionato, ma con il lavoro e l’unione ce l’abbiamo fatta. Non ho ancora realizzato quello che ho fatto veramente, è una sensazione incredibile vivere questo posto”.

Su Spalletti: “Ha un’idea di calcio moderna e propositiva e le sue parole sulla mia conoscenza del calcio mi hanno riempito d’orgoglio”.

Foto: Instagram Cambiaso