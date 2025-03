Cambiaso non ce la fa: ha lasciato il ritiro azzurro

Dopo Calafiori, anche Andrea Cambiaso ha lasciato il ritiro azzurro e non sarà disponibilità per la gara di ritorno di Nations League, domenica sera a Dortmund contro la Germania. Il difensore non ha recuperato dai problemi alla caviglia che lo hanno assillato nelle ultime settimane e che si sono acuiti durante Fiorentina-Juventus di domenica scorsa.

Foto: Instagram Cambiaso