Cambiaso: “La settimana in Nazionale l’ho vissuta male. E’ stata una batosta, avrei voluto aiutare”

06/04/2026 | 22:01:10

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Genoa.

Queste le sue parole: “È importante perché personalmente ho vissuto male la settimana in Nazionale. Sapevo non avrei trovato spazio, è stato brutto, mi ha fatto male non giocare quelle partite. È stata una bella batosta, oggi speravo di giocare. Non vedevo l’ora, è stato importante per me e per la squadra. È stata una vittoria importantissima”.

Come avevate visto Di Gregorio? “Visto benissimo perché Michele è un ragazzo straordinario. In allenamento è sempre presente e sono felicissimo per lui perché oggi ci ha fatto vincere una partita importantissima. È stato bravissimo per l’atteggiamento avuto, è sempre stato sul pezzo e oggi lo ha dimostrato”.

Foto: Instagram Juve