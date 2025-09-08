Cambiaso: “La partita più pazza mai giocata. Gattuso ci dà tanta energia”

08/09/2025 | 23:50:15

Andrea Cambiaso, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine del match vinto per 5-4 contro Israele: “Forse è la partita più strana mai giocata, per il punteggio e per tutto quello che è accaduto, ma l’importante è averla portata a casa. Dobbiamo migliorare, ogni volta che salivano c’era la sensazione che potesse succedere qualcosa. Le prossime due gare saranno ancora contro Estonia e Israele, cercheremo di vincerle entrambe segnando più gol possibili. Gattuso ci trasmette grande energia e senso di appartenenza, con lui ci troviamo bene ma dobbiamo migliorare”.

Foto: Instagram Cambiaso