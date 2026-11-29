Cambiaso: “Il mister mi ha sempre dato fiducia e di questo lo ringrazio. Contro il Como sarà una partita difficilissima”

29/11/2026 | 20:11:29

Il difensore della Juventus, Andrea Cambiaso, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro il Como. Queste le sue parole:

“Come arriviamo alla partita? Ci arriviamo bene, siamo concentrati, è una bellissima partita contro una squadra stupenda e siamo pronti. La fiducia di Spalletti? Personalmente ho avuto qualche problemino, non è stato facile riprendere il ritmo. Il mister mi ha sempre dato fiducia e di questo devo ringraziarlo. Cosa ci aspettiamo dalla partita? Partita difficilissima, dobbiamo essere bravi a difendere e a giocare la palla quando la riconquistiamo. Loro sono difficili da gestire con le transizioni veloci”.

Foto: Instagram Cambiaso