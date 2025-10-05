Cambiaso: “Il Milan ha raggiunto una grande fase difensiva. Potevamo fare di più in attacco”

05/10/2025 | 23:12:23

Cambiaso ha parlato a Dazn dopo Juventus-Milan: “Nello spogliatoio c’è entusiasmo. Cinque pareggi di fila sono tanti, sono diversi tra loro, ma dobbiamo andare avanti con entusiasmo. Non mi aspettavo un avvio diverso, conosco il mister e mi aspettavo una partita così bloccata. Offensivamente potevamo decisamente fare di più, ci ho provato. Il Milan adesso, da inizio stagione, ha raggiunto una grande fase difensiva. Potevamo creare di più superiorità sugli esterni ma non ci siamo riusciti. C’è più entusiasmo rispetto all’anno scorso, siamo più affiatati tra di noi e c’è più voglia di giocare insieme: è una cosa da portarci dietro fino alla fine”.

Foto: Instagram Cambiaso