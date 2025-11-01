Cambiaso: “Gara ben controllata, il gol di Vardy va evitato. A destra mi trovo bene”

01/11/2025 | 23:27:01

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa della Cremonese.

Queste le sue parole: “Quello di Vardy è un gol che si deve evitare, non si può lasciare Gatti con l’uno contro uno a 50 metri dalla porta, perché poi si è riaperta una partita chiusa ma l’importante è aver vinto”.

A livello personale ci sei sembrato molto a tuo agio: “Quando si gioca nella Juve e non vinci le partite si vede tutto negativo, ed è giusto così. Il risultato condiziona i giudizi, io sono sereno ma lo ero anche prima del goal di oggi. Il calcio è cosi, spesso si fanno giudizi in base a se la palla entra o no. Il goal è la cosa più bella del calcio”.

Forse l’averti spostato a destra ti ha aiutato? “Giocando a destra, entrando dentro il campo, mi viene più facile e questo oggi ha giovato. Ho trovato buone tracce centralmente e anche il goal è venuto così, mi viene più facile partire da destra”.

Foto: Instagram Cambiaso