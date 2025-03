Cambiaso: “Felice di essere tornato. Scudetto? L’obiettivo ora è battere l’Atalanta”

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Verona.

Queste le sue parole: “Ci sono anche gli avversari in campo. Oggi abbiamo fatto una bella partita, a parte i primi 5′. In queste partite è sempre difficile, ma siamo stati bravi, abbiamo creato tante occasioni nitide, nel primo tempo ci è mancato solo il gol, nel secondo invece è arrivato”.

Guardate più dietro o davanti. Vincendo appaiereste l’Atalanta in classifica?

“L’obiettivo è andare a prendere l’Atalanta e la partita di domenica prossima sarà importantissima e bellissima, è sempre molto bello giocare contro di loro che fanno un calcio un po’ particolare”.

Qual è la sua posizione preferita? “Non ho mai saputo dare una risposta perché è a seconda degli avversari. Non ho una posizione fissa preferita, mi piace giocare per aiutare la squadra. Oggi c’era bisogno di stare un po’ più basso, bisognava avere equilibrio perché loro volevano ripartire. Penso di averlo fatto abbastanza bene”.

Come sono stati gli ultimi mesi per lei? “Dal 7 dicembre è stato un periodo un po’ difficile personalmente e anche di squadra, ma più personalmente. Non sto ancora benissimo, sto cercando di recuperare la condizione, ho avuto un po’ di sfortuna perché è arrivata la questione di mercato, ma il problema unico è stato l’infortunio. Però sono tornato, sto imparando a gestirmi un po’ di più, a giocare anche quando non sono al 100%. Voglio arrivare a livelli altissimi e a tenere uno standard buono, sono contento di averlo fatto oggi”.

Foto: sito Juventus