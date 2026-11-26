Cambiaso-Ekhator-Conceicao-Boga: 4-1 Juve. Atalanta sotto 0-2 ribalta con Krstovic, Kolasinac e Zappacosta

26/11/2026 | 22:56:18

Juventus – Omonia Nicosia 4-1

Primi 35 minuti bui della Juventus, costantemente in balia di un Omonia Nicosia spavaldo e con idee precise. La squadra di Luciano Spalletti va in svantaggio al 15esimo minuto. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Tankovic, Neto, schierato al posto di Vicario, calcola male la traiettoria, va a vuoto e lascia completamente libero, in coabitazione con la difesa, Satka di colpire a botta sicura di testa e portare i ciprioti avanti. Al 36esimo, quando i fischi dello Stadium si fanno più copiosi, è Andrea Cambiaso a rimettere tutto in equilibrio. L’esterno italiano si inventa un gol da cineteca, con un mancino potente che, dal limite dell’area, si infila nell’angolino alto della porta difesa da Kaminski. la Juventus ha un altro piglio e trova il gol del sorpasso. Conceiçao imbuca un pallone perfetto dalla trequarti a pescare Ekhator che, con un movimento da grande attaccante, la mette alle spalle di Kaminski per il 2-1. Nella seconda frazione di gioco, la Juventus gestisce la partita, sgonfia i ritmi e trova la rete della definitiva sicurezza con Francisco Conceiçao. Il portoghese, servito dal neoentrato Mckennie, calcia di prima intenzione di destro e, dopo la parata di Kaminski, ribatte a porta sguarnita. Qualche minuto dopo la Juve cala il poker con Jeremy Boga. L’ex Sassuolo e Atalanta scaglia un destro dal limite dell’area che si insacca all’incrocio.

Borac – Atalanta 2-3

Primi 45 minuti horror dell’Atalanta che va all’intervallo sotto 2-0 in Bosnia. La Dea fa la partita, va più volte vicina al gol del vantaggio, ma crolla inspiegabilmente nel giro di otto minuti. Due discese di Vukovic mettono in crisi gli uomini di Sarri che, prima vanno sotto con il gol di Juricic, abile a lasciare sul posto un disattento Kolasinac e a trafiggere Sportiello e, poco dopo, raddoppiano con Deket, bravo a mettere fuori tempo l’estremo difensore dell’Atalanta e a sorprenderlo con la punta del piede. Nella ripresa, Sarri mette mano alla panchina e fa entrare Kessie al posto di uno spento Ederson e Bellanova, per avere più spinta offensiva rispetto a Bernasconi. L’esito, però, non cambia: i nerazzurri non riescono a sfondare il muro eretto dalla difesa del Borac, nemmeno dopo gli ingressi di Krstovic, subentrato a uno Scamacca ancora una volta opaco e di De Ketelaere. Possibile sliding doors al 75esimo minuto. Il direttore di gara ha deciso di espellere con un cartellino rosso diretto Pascual, entrato da appena 8 minuti, per un fallo da ultimo uomo su Jonathan Rowe. All’86esimo Krstovic accorcia le distanze con un colpo di testa a pochi passi dalla porta dopo un cross di Bellanova. Al 90esimo, con il Borac in 9 uomini per il fallaccio di Herrera, l’uomo di casa Kolasinac trova la rete del pari dopo una mischia in area. L’inerzia è dalla parte della Dea che, con Zappacosta, trova la clamorosa rimonta con un destro piazzato da posizione defilata.

Foto: Instagram Juventus