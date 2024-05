Cambiaso: “Consapevoli della posta in palio”

L’esterno di Allegri, ha parlato così ai microfoni di DAZN riguardo al match contro la Salernitana: “Sappiamo che affrontiamo una squadra viva, noi dobbiamo essere più vivi di loro. Siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio, sono certo che non prenderemo sotto gamba la Salernitana. E’ necessario imporre da subito il nostro gioco per vincerla ed evitare di complicarci la vita. La mia stagione? Sono felice e fiducioso, a me interessa raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti da inizio anno”.

Foto: Sito Juve