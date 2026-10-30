Cambiamento epocale in Liga: gli arbitri parleranno alla fine delle partite e spiegheranno le decisioni

30/10/2026 | 16:03:49

Domenica alle 21:00, il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad passerà alla storia come la prima partita in cui l’arbitro, al triplice fischio, andrà a commentare le proprie decisioni ai microfoni dei broadcaster spagnoli. Si tratta di una svolta epocale, mirata a fare chiarezza sugli episodi più controversi. L’accordo, sottoscritto da La Liga, la RFEF (la Federazione calcistica spagnola) e il sindacato degli arbitri, prevede una sperimentazione in questo weekend solo per il posticipo della domenica sera e, qualora dovesse funzionare, verrà estesa a ogni partita. La Liga ha, inoltre, stanziato 500.000 euro come remunerazione verso i direttori di gara coinvolti in questa iniziativa.

Foto: X UEFA