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Cambiaghi: “Sono contento di essere riuscito a disputare una buona partita. Theate? Sono felice, ho trovato un ragazzo d’oro”

07/11/2026 | 22:26:48

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L’attaccante del Bologna, Nicolò Cambiaghi, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro il Parma. Queste le sue parole:
“Il mister ha provato a schierare una squadra offensiva, vista la superiorità numerica. Sono contento di essere riuscito a disputare una buona partita e di aver aiutato ancora una volta la squadra. L’assist a Theate? Sono felice, ho trovato un ragazzo d’oro, se lo merita. All’inizio ci mancava un po’ di fiducia, ma pian piano siamo riusciti a trovarla. Adesso non dobbiamo montarci la testa, dobbiamo continuare a lavorare”.
Foto: X Bologna