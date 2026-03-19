Cambiaghi: “Qualificazione meritata. Aston Villa? Servirà un’altra impresa”

20/03/2026 | 00:26:40

Nicolò Cambiaghi, match winner di Roma-Bologna, ha parlato a Sky dopo la gara.

Queste le sue parole: “Ce lo siamo meritato. Abbiamo fatto una grande partita, con una squadra molto forte e in uno stadio molto difficile. Il mister aveva detto a noi esterni di girare sotto alla punta, per cercare di crearci spazi. Ho fatto questo movimento, poi Dallinga è stato bravissimo: senza pensarci, ho visto Svilar in uscita e ho pensato a tirare sul primo palo”.

Ora l’Aston Villa. “Ora affrontiamo una squadra molto forte, che abbiamo già affrontato più volte. Sappiamo che vanno a un ritmo molto forte, sono nella parte sinistra della Premier. L’affronteremo al massimo”.

Siete andati in vantaggio tre volte… “Sul 3-1 forse abbiamo abbassato l’attenzione, però io sono convinto che noi siamo che siamo entrati e chi è rimasto in campo non abbiamo mollato di un centimetro. Siamo sempre rimasti attenti, questo ci ha consentito di trovare il vantaggio e di essere lucidi nel tenerlo”.

Foto: sito Bologna