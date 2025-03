Cambiaghi: “L’obiettivo è tornare in Europa, poi il quarto posto è lì”

Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna, spiega al Corriere di Bologna le emozioni provate dopo il gol del 5-0 alla Lazio: “Il video dell’azione è diventato virale. Il sigillo di una partita bellissima in cui ci siamo divertiti, al di là dei tre punti: la ricorderò a lungo. Sul campo ci divertiamo, siamo un bel gruppo e ciò che ci circonda ci dà ulteriore forza: al Dall’Ara c’è un ambiente incredibile che ci spinge oltre l’ostacolo, un valore aggiunto. Per me, dopo le esperienze con Reggiana, Pordenone ed Empoli, è una cosa nuova: mi piace sentire sul campo l’affetto di migliaia di persone, in casa come in trasferta”.

Sulla corsa Champions e l’Europa: “L’obiettivo è l’Europa, poi il quarto posto è lì e vogliamo arrivare più in alto possibile. Non ce n’è una che temiamo in particolare: tante squadre in pochi punti, è ancora lunga e sarà lotta fino alla fine. Noi ora giochiamo un bel calcio: siamo sporchi quando dobbiamo esserlo e puliti in altre situazioni”.

Foto: Twitter Bologna