Cambiaghi: “Il Bologna proverà ad arrivare in fondo all’Europa League. L’obiettivo è andare avanti”

24/09/2025 | 20:45:20

Nicolò Cambiaghi ha parlato a Sky Sport della partita contro l’Aston Villa: “Siamo pronti ad affrontare questo viaggio importante in questa competizione, arriviamo con più consapevolezza, la Champions ci ha fatto alzare il livello per fare un gran percorso in Coppa Italia, vincendola, e in campionato. Siamo pronti, concentrati e molto carichi per affrontare al meglio questo percorso già da domani. Se giochiamo come sappiamo possiamo dire la nostra. Non mi va di dire dove possiamo arrivare, ma proveremo ad arrivare fino in fondo. Siamo una squadra, con consapevolezza e voglia di mettersi in gioco. L’obiettivo è andare avanti”.

FOTO: X Bologna