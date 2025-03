Cambiaghi: “Finalmente abbiamo vinto una partita sporca. Il gol? Una liberazione”

Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta in casa del Verona.

Queste le sue parole: “Finalmente abbiamo vinto una partita sporca per consolidare la nostra classifica, siamo felicissimi. Il gol è una sorta di liberazione dopo un momento difficile, ero un po’ spaventato per l’infortunio ma ho sentito la vicinanza di tutti e si sono ripreso bene. Lavoriamo tutti i giorni per arrivare il più in alto possibile. Tutti insieme possiamo fare grandi cose”.