Cambiaghi è a Bologna per le visite

Nicolò Cambiaghi è arrivato a Bologna per svolgere le visite mediche con il nuovo club. L’esterno offensivo classe 2000, di proprietà dell’Atalanta e nell’ultima stagione a Empoli , si trasferisce per circa 10 milioni più bonus e si metterà presto a disposizione di Vincenzo Italiano per la nuova avventura che prevede l’affascinante partecipazione alla Champions.

Foto: instagram Empoli