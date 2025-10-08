Cambiaghi: “Devo tanto a Italiano. Senza i prestiti in Serie A e B oggi non sarei qui”

08/10/2025 | 14:39:24

L’attaccante del Bologna, Nicolò Cambiaghi, ha parlato nella conferenza stampa tenuta al Centro Federale di Coverciano. Queste le sue parole:

“Come ripartire dopo l’infortunio? Dopo l’infortunio mi sono concentrato sul recupero e ho sentito subito la squadra al mio fianco. Successivamente è andato tutto bene: non ho avuto complicazioni e sono riuscito a rientrare bene. Quest’anno ho fatto il ritiro e ho avuto minutaggio, ma devo dire che anche lo scorso anno, appena rientrato, mi sentivo bene. Quanto devo a Italiano? Devo tanto al mister: mi ha voluto fortemente ed è stato molto bravo e paziente nell’aspettarmi. Gli devo molto; sto riuscendo a mettere in campo le mie qualità grazie alle sue idee innovative e belle. Se i settori giovanili valorizzano i giovani? Il percorso per un calciatore è molto importante. Quando sono uscito dalla Primavera dell’Atalanta avevo bisogno di fare esperienza, e le stagioni che ho trascorso in prestito sono state fondamentali: senza quei giri in Serie B e in Serie A oggi non sarei qui. In Italia ci sono settori giovanili importanti, ma credo che, una volta usciti, sia giusto farsi le ossa e continuare a lavorare.”

Foto: X Bologna