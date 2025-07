Cambiaghi: “Bello allenarsi con Immobile. Bernardeschi? La concorrenza può fare solo bene”

19/07/2025 | 20:31:37

Nicolò Cambiaghi, esterno d’attacco del Bologna, ha parlato anche dei nuovi acquisti rossoblù come Ciro Immobile e Federico Bernardeschi.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Allenarsi con giocatori di questo livello è molto bello. Poter vedere determinati atteggiamenti e movimenti in campo di giocatori che hanno avuto carriere importantissime è una cosa fondamentale. Come Ciro ci sono altri giocatori qui dal grande palmares: cercherò di prendere spunto da loro per migliorare”.

Cosa le piacerebbe rubare a Riccardo Orsolini? “Orso è un giocatore letale, che incide molto. Vorrei migliorare nell’essere più incisivo e l’essere freddo sotto porta”.

Con l’arrivo di Bernardeschi aumenta la concorrenza sugli esterni? “Il mister ha spesso cambiato formazione e utilizzato giocatori a gara in corso. Qui il livello è alto, sia dei titolari sia di coloro che subentrano. Se continueremo a lavorare come stiamo facendo, sono certo che il mister non lascerà nessuno indietro. Nelle grandi squadre la concorrenza deve esserci: siamo tanti giocatori forti e ci alleniamo tutti con il solo fine di fare il bene del Bologna”.

