Camavinga: “Non voglio giocare come terzino. Sono centrocampista”

21/10/2025 | 13:00:58

Eduardo Camavinga centrocampista del Real Madrid ha parlato a TF1, sul suo ruolo e sulal esperienza al Real: “È stato il mio sogno fin da bambino. Il Real Madrid è il miglior club del mondo e, quando è arrivata la chiamata, non ho avuto alcun dubbio: volevo venire qui. Lascerò il segno al Real Madrid? Sì, senza dubbio. Sto vivendo un sogno: non tutti hanno l’opportunità di giocare nel miglior club del mondo, e voglio sfruttare al massimo questa occasione”.

Il francese ha poi ribadito la sua serenità nella capitale spagnola: “Sono molto felice al Real Madrid”. Infine, ha chiarito le voci legate al suo possibile impiego come terzino sinistro, ruolo che ha ricoperto in passato per la nazionale francese: “Mi chiedi se voglio giocare da terzino? No, terzino sinistro no. Centrocampista, sì”.

Foto: Instagram personale