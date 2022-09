Camavinga: “Ancelotti tra i migliori al mondo. Mi trasmette tanta fiducia”

Intervenuto ai microfoni del GQ, il centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, ha parlato della sua avventura al Real Madrid: “Ho imparato tanto da Modici e Kroos, sia per quello che fanno in campo che per quello che fanno fuori. Lavorano anche dopo l’allenamento, sono cose che faccio anche io e che sono positive per me. Giocare nel Real era il mio sogno da quando ero piccolo, è il miglior club nel mondo e quando si sono fatti avanti per me non ho avuto dubbi”. Infine, ha parlato anche del tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti: “È uno dei migliori al mondo, è stato capace di vincere tanti titoli in tanti Paesi diversi. È una persona che parla molto con i giocatori, anche con i giovani. Quando sono arrivato mi ha dato alcuni compiti e mi ha spiegato cosa voleva da me. Mi trasmette tanta fiducia sia quando gioco da titolare che quando parto in panchina”.

Foto: Instagram Camavinga