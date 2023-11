Camarda sui social: “Da quand’ero piccolino io mi innamorai di te”

Francesco Camarda, l’attaccante del Milan classe 2008 che ha debuttato ieri in Serie A, ha voluto postare su Instagram le foto dell’esordio con il seguente commento: “Da quand’ero piccolino io mi innamorai di te, il mio cuore che batteva non mi chiedere perché. Beh oggi il perché lo so! Ho scoperto di avere una seconda casa e la cosa più bella è che sono tutte persone come me! Vi amo, grazie!!!”.

Un debutto sognato e ambito da gli amanti più viscerali del mondo del pallone. Con il suo cuore rossonero, Camarda ha conquistato non solo il campo di gioco, ma anche i cuori di chi segue con affetto la crescita di questo giovane talento nel regno del calcio professionistico.

Foto: Instagram Camarda