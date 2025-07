Camarda si presenta al Lecce: “Sfutterò le occasioni che avrò. Il mio futuro dipenderà dal presente”

15/07/2025 | 15:39:16

Il nuovo attaccante del Lecce Camarda si è presentato in conferenza stampa: “Voglio sfruttare tutte le occasioni che potrò avere. La società mi ha dato tanta fiducia e voglio ripagarla, darò il massimo per questa piazza e per i tifosi. Il futuro dipenderà dal presente, quest’anno sono concentrato su me stesso. Quando ho sentito dell’interesse ero pronto ad ascoltare. Poi mi ha parlato il direttore Corvino, mi ha fatto capire che il Lecce punta sui giovani e mi ha dato una grande spinta a venire qui. Il segreto per adeguarsi al ritmo quest’anno sarà l’allenamento, anche contro giocatori come Baschirotto e Gaspar che fisicamente sono devastanti. Questa cosa mi aiuterà tanto. Lo scorso anno con il Milan mi allenavo contro giocatori come Gabbia e Tomori, devi alzare il ritmo e il livello. In allenamento migliori e in partita metti in atto quello che impari”.

FOTO: X Lecce