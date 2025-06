Camarda riparte dal Lecce, ma il Milan avrà il controllo del cartellino

24/06/2025 | 12:20:23

Francesco Camarda ripartirà dal Lecce. L’attaccante classe 2008 aveva diverse proposte dalla Serie B, Spezia in testa, ma alla fine la voglia di giocare in Serie A ha fatto la differenza. Il Lecce ha raggiunto un accordo di massima per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan che giustamente vuole mantenere il controllo del cartellino.

Foto: Instagram Milan