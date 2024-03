Camarda riacciuffa la Finlandia al 91′! L’Italia U17 vola alla fase finale degli Europei

L’Italia strappa il pass per la fase finale dell’Europeo U17! E’ stata una gara di sofferenza per la formazione allenata dal Ct Massimiliano Favo, in svantaggio fino al 91′ quando poi ci ha pensato il solito Camarda a segnare il gol del definitivo 2-2. Gli Azzurrini sono stati bravi e fortunati a portarsi in vantaggio grazie all’autogol di Kangasniemi. Poi hanno subito il pari su un rigore calciato con freddezza da Kirilov. Nella ripresa sono stati i finlandesi a trovare il vantaggio con Multala. La gara, però, è cambiata nel primo minuto di recupero: Liberali – entrato al 75esimo – entra in area e dopo una spinta è caduto, per l’arbitro nessun dubbio nel concedere il rigore all’Italia. Sul dischetto è andato Camarda, l’attaccante del Milan non ha sbagliato e ha regalato la qualificazione agli Europei agli azzurrini (per lui terzo centro in altrettante gare dopo la doppietta decisiva contro il Belgio). Nel finale, dopo nove minuti intensi di recupero, è scattata la festa a Vantaa.

Foto: Instagram Camarda