Camarda: “Questo gol è un punto di partenza. Baldini non ama il cucchiaio? I calciatori rischiano”

10/10/2025 | 20:47:31

Camarda ha parlato ai microfoni Rai dopo il gol siglato con l’Italia U21 contro la Svezia: “Sono contentissimo, primo per la prestazione che abbiamo fatto come squadra, siamo un bel gruppo e lo abbiamo dimostrato. Ci divertiamo, siamo un bel gruppo e lo dimostriamo. Il gol… Non sapevo che Baldini non fosse un amante, mi è andata bene, sono rischi che un giocatore si prende. Io metto in campo quello che sono, istintivo, quello che mi viene al momento lo faccio senza problemi. Ibra non sarà contento? Mi dispiace ma sono contentissimo per la vittoria e per questo gol. Sono soddisfatto non tanto a livello personale, ma per la squadra era importante. Questa rete è un punto di partenza”.

FOTO: X Azzurri