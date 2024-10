Camarda: “Queste sono notti che sogni da bambino, ma il VAR mi ha fatto uno scherzo”

L’attaccante del Milan, Francesco Camarda ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 3-1 contro il Club Brugge nel match valido per la League Phase di Champions: “Il titolo del record mi dà molto orgoglio, ma mi spinge anche a dare di più e a migliorarmi per far sì che queste notti accadano più spesso”.

Sul gol annullato: “E’ stata penso la più bella emozione della mia vita, poi il Var mi ha fatto uno scherzo. Sono tanto deluso, ma sono cose che succedono, specialmente nel calcio di oggi. Delusione maggiore della tua carriera? Assolutamente, non trovo parole”.

Poi ha proseguito: “Queste sono le notti che sogni fin da bambino. Dai la vita, poi per Milan futuro e Youth League quello che viene prendo e do il massimo”.

Infine: “Quando ho capito di poter diventare un calciatore? Domanda difficile. Sogni sempre una notte del genere: è successo veramente e quello che succede succede”.

Foto: Instagram Milan