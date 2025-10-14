Camarda: “Non ascolto i complimenti, alcuni mi amano e altri mi odiano. Per me contano le vittorie e la famiglia”

14/10/2025 | 20:21:38

Francesco Camarda ha parlato ai microfoni Rai dopo Italia U21-Armenia U21: “Ci tengo a dedicare i gol ad Angelo Valente che è venuto a mancare. Fare gol a queste squadre è sempre difficile, Dagasso è entrato benissimo e ha sbloccato la partita. Grazie al suo gol sono venuti anche gli altri, abbiamo avuto un po’ di difficoltà ma contro queste squadre non è semplice giocare, far gol è molto difficile quando trovi gli avversari tutti davanti alla porta. Sono sulla bocca della gente da tanto tempo, alcuni mi amano e altri mi odiano, non ascolto neanche i complimenti perché sono voci di persone che molte volte per me non contano nulla. Io ascolto il mister, i miei compagni e la famiglia. per me contano i gol e le vittorie”.

FOTO: X Azzurri