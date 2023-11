Camarda nella storia: è il più giovane esordiente della Serie A

È l’83’ quando la storia viene riscritta: Francesco Camarda entra in campo e diventa il più giovane esordiente della storia della Serie A. Un’ovazione come per un big assoluto. Boati e applausi da tutto lo stadio che lo accoglie cantando il suo nome. A 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, Camarda è già nella storia del calcio. Ma non solo. L’attaccante dei rossoneri è diventato anche il più giovane esordiente dei Top-5 campionati europei, superando il record stabilito da Lamine Yamal, talento del Barcellona.

Foto: Instagram Milan